Кожевников назвал «Трактор» фаворитом Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что ключевым фактором в борьбе за Кубок Гагарина станет игра вратарей.

«Все играют нормально, команды собрались достойные — и по подбору игроков, и по системе игровой. Все решают вратари, пока лучший у Челябинска. Фукале — один из сильнейших вратарей в лиге, он тащит, во многом его игра помогла пройти «Динамо». Нападение у «Динамо» классное, но голкипер «Трактора» сыграл здорово», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

В полуфинал Кубка Гагарина уже вышли «Трактор», который обыграл в серии второго раунда московское «Динамо» со счетом 4-0, и «Автомобилист», выбивший СКА из турнира (4-1 в серии).