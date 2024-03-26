Земченок назвал неудовлетворительным сезон для СКА

Защитник СКА Артем Земченок прокомментировал вылет своей команды из Кубка Гагарина.

«Как оцениваю сезон? Неудовлетворительно. Цель была одна — Кубок Гагарина. Вылетели во втором раунде, даже до полуфинала не дошли», — заявил Земченок «Спорт День за Днем».

25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.