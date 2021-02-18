Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал об участии на следующей Олимпиаде и высказал мнение по поводу лишения сборной России флага и гимна на международных соревнованиях.

«Попадание в сборную всегда в планах. Главное, чтобы Олимпиада в итоге состоялась, — цитирует Ковальчука GQ. — Про летнюю вот ходят слухи, что её могут отменить или перенести. С зимней тоже далеко загадывать не хочется. Но вызов в команду будет зависеть только от меня. Буду готовиться, тренироваться и доказывать результатом, что я способен помочь команде».

По словам хоккеиста, спорт не должен страдать из-за политики, а все спортсмены не должны отвечать за проступки конкретных людей.

«Всегда говорят, что спорт вне политики, но это не так. Это неправильно, — отметил Ковальчук. — Почему из-за кого-то должна страдать вся сборная? Во всех странах есть люди, которые были пойманы на допинге, но это же не означает, что все команды должны расплачиваться. Это чистая политика, а мы — разменная монета. Что делать? Выходить и доказывать. Перед Олимпиадой в Корее мы говорили, что Россия в сердце каждого россиянина. У нас забрали флаг и гимн — мы будем забирать медали».