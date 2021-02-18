«Нефтехимик» в овертайме победил «Амур»

«Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Амур» со счетом 2:1.

На гол Павла Турбина гости ответили шайбами Рафаэля Бикмуллина и Либора Гудачека.

После этого матча «Нефтехимик» с 35 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Амур» с 48 очками — на 10-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Турбин — 3 (бол., Голубев, Полунин), 36:51 — 1:0. Бикмуллин — 9 (Галузин, Шафигуллин), 55:53 — 1:1. Хайруллин — 14, 63:41 — 1:2.

Вратари: Лангхамер — Иванников.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 30 (7+12+6+5) — 27 (7+6+12+2).

Судьи: Бондарь, Щенев.

18 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».