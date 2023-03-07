Кошелев о победе над «Автомобилистом»: «Все хотели выиграть, все проявили характер»

Нападающий «Металлурга» Семен Кошелев подвел итоги третьего матча серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (2:1 ОТ).

«Когда ты на скамейке, там, это несколько по-иному ощущается, не так, как со стороны. Мы просто все были в игре, все хотели выиграть, все проявили характер. Все рады и счастливы. Мой гол? Классный пас отдал Коди, удачно получилось на переходе защитников поймать. Повторюсь, ключевым моментом стал наш характер. Были все друг за друга, на команду, никто рук не опускал и шли только вперед. Даже во втором овертайме, когда была масса моментов забить, не получалось. Ждали, что этот гол придет», — приводит слова Кошелева официальный сайт КХЛ.

«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Магнитогорске.