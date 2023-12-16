Конюшков поделился ожиданиями от второй части чемпионата КХЛ

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился ожиданиями от второй части чемпионата КХЛ.

«Что можно ждать от «Торпедо» во второй части чемпионата? Будем так же пропагандировать в «Торпедо» атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей. Думаю, ничего особенно не поменяется. Просто будем заглядывать немного дальше — в плей-офф. Нужно чуть-чуть подравнять дисциплину. «Торпедо» должно больше уделять внимание обороне, чтобы достичь чего-то в плей-офф? Все должно быть сбалансировано и гармонично, но приоритет будет все равно атаке, потому что в прошлом плей-офф и в этом сезоне мы доказали, что этот хоккей работает. После прошлого плей-офф осталась недосказанность? Слишком много эмоций потратили, когда прошли первый раунд. Хотя мы засматриваемся на Кубок и работа еще не была сделана. Эмоций не хватило, а в игровом плане не могу сказать, что мы уступили, больше ментально», — приводит слова Конюшкова «РБ Спорт».

После 40 матчей «Торпедо» занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 51 очко. Лидирует — «Спартак» (56 очков в 41 игре).