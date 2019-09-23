Форвард ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 Б).

— Веселая игра получилась — и голы забили, и буллиты посмотрели болельщики, — заявил Окулов. — В меньшинстве парни хорошо отстояли, в овертайме особенно. Хорошая победа для команды, и интересная для болельщиков. После первого периода было много потерь, но дальше исправились — сыграли попроще, поэтому шайба больше доходила в зону атаки. Соперники из СКА очень хорошо сегодня выглядели, просто выполнили тренерское задание и характер пацанов — это залог успеха.

— В последние 10 минут у вас было 6 голевых моментов.

— Нужно забивать свои моменты, чтобы не доводить дело до овертайма и буллитов, и добывать победу.

— Первый матч был предсезонным. Почему сегодня было намного лучше?

— В Питере всегда большой накал на играх, болельщики подгоняют. Армейские дерби всегда интересные и большие эмоции испытываешь от этих игр. Круто, когда выигрываешь их. (Игорь Еронко)

ЦСКА по буллитам обыграл СКА в армейском дерби