ЦСКА по буллитам обыграл СКА в армейском дерби

ЦСКА в гостях одержал победу над СКА (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадион «Ледовый дворец».

В составе СКА дублем отметился нападающий Владимир Ткачев. У ЦСКА в основное время дважды отличился форвард Максим Шалунов. Победный буллит реализовал нападающий Линден Вей.

ЦСКА с 15 очками располагается на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. СКА — 2-я строчка и 13 баллов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шалунов — 2 (Робинсон, Окулов), 8:24 — 0:1. Ткачев — 4 (Зуб, Плотников), 10:46 — 1:1. Шалунов — 3 (бол., Окулов, Робинсон), 25:31 — 1:2. Ткачев — 5 (бол., Лехтеря), 34:55 — 2:2.

Победный буллит: Вей.

Вратари: Мельничук — Сорокин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 30 (9+10+7+4) — 27 (3+10+13+1).

Судьи: Гашилов, Гусев.

23 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Все о наших шансах в овертайме, прекрасном дубле Ткачева и очень напряженной игре.

Отчет о дерби: https://t.co/4zrp2d91CK pic.twitter.com/s3xages3eA — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 23, 2019

КХЛ: новости и статьи, календарь игр, обзоры матчей, турнирные таблицы конференций