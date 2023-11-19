Константин Меньшиков: «СКА пропускает обидные голы из-за тактической ошибки»
Бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Константин Меньшиков прокомментировал голы, которые армейская команда пропускала в концовках матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Сначала СКА проиграл «Спартаку» (2:3), пропустив шайбу с финальной сиреной после выигранного вбрасывания, а в субботу гол «Локомотива» (2:1) на последней секунде отменили из-за нарушения процедуры вбрасывания.
«Есть лед, есть тренеры по игре в обороне, по игре вратарей, — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова. — Голкиперы СКА допускают одну и ту же ошибку: садятся, открывают углы. Пытаются отбить шайбу блином, ловушкой, не успевают — расстояние-то от места броска небольшое. Раньше при вбрасывании вратари всегда закрывали телом ближний угол. А дальше работала ловушка. Но лучше выкатываться в таких случаях из ворот, сокращая угол обстрела. Значит, мало работают над этим моментом на тренировках. Тактическая ошибка».
Также ветеран ответил на вопрос, что должны делать защитники СКА.
«Кто-то должен выкатываться на бьющего — садиться, ложиться под шайбу. Одна секунда до сирены, нужно не дать совершить бросок. Такие ошибки вообще не должны повторяться. Ну что же это: команда старается, играет, побеждает — и все насмарку после того, как проигрывают вбрасывания и дают бросить. У нас, знаете, как было в семидесятых годах, когда СКА тренировал Николай Пучков? Если мы выигрывали в «Юбилейном», нас отпускали домой до утра. А если проигрывали, то те, кто допустил ошибки, и не участвовали в матче, ехали с тренером на коробку под открытым небом. Там включали свет. И начинался «разбор полетов» на льду. Каждая ошибка должна «проигрываться» на тренировках — тогда будет толк. Приезжали, никто не вякал, не квакал, все занимались, как положено. И это очень «доходило». Почему у Пучкова результат был? Он правильно работал с игроками, старался все исправить по горячим следам», — вспомнил Меньшиков.
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