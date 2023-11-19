«Авангард» одержал девятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»
«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
За омичей отличились Владимир Ткачев, Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов и Рид Буше. Единственную шайбу хозяев забросил Владимир Брюквин.
«Авангард» (45 очков) одержал девятую победу подряд и после 32 матчей занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (31) после 32 игр идет девятым на «Востоке».
В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с «Трактором», а нижнекамцы дома примут «Салават Юлаев». Обе игры пройдут 21 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Брюквин — 8 (Хохлов), 18:06 — 1:0. Ткачев — 12 (Бойков), 21:05 — 1:1. Мартынов — 6 (мен., Чистяков), 30:04 — 1:2. Шарипзянов — 6 (мен., Буше), 47:35 — 1:3. Буше — 23 (бол., Пьянов, Ткачев), 55:08 — 1:4.
Вратари: Долганов — Мишуров.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 22 (10+10+2) — 24 (9+9+6).
Судьи: Беляев, Соин.
19 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3671 зритель.
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|21
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|16
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|14
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|8
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|14
|18
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|13
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|32
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|20
|30
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|В
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|18
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|6
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|17
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|7
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|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|19.11
|10:00
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Амур – Адмирал
|0 : 2
|19.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|3 : 5
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|1 : 4