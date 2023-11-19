«Авангард» одержал девятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»

«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

За омичей отличились Владимир Ткачев, Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов и Рид Буше. Единственную шайбу хозяев забросил Владимир Брюквин.

«Авангард» (45 очков) одержал девятую победу подряд и после 32 матчей занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (31) после 32 игр идет девятым на «Востоке».

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с «Трактором», а нижнекамцы дома примут «Салават Юлаев». Обе игры пройдут 21 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Брюквин — 8 (Хохлов), 18:06 — 1:0. Ткачев — 12 (Бойков), 21:05 — 1:1. Мартынов — 6 (мен., Чистяков), 30:04 — 1:2. Шарипзянов — 6 (мен., Буше), 47:35 — 1:3. Буше — 23 (бол., Пьянов, Ткачев), 55:08 — 1:4.

Вратари: Долганов — Мишуров.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 22 (10+10+2) — 24 (9+9+6).

Судьи: Беляев, Соин.

19 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3671 зритель.