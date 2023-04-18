Коньков заявил, что победа «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче еще ни о чем не говорит

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о первом матче финальной серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА (4:1).

«Я думаю, что «Ак Барс» просто использовал свои моменты, и это позволило им вчера выиграть. Впрочем, эта победа пока что ни о чем не говорит. Это был первый матч, соперники будут еще присматриваться и изучать друг друга. Для ЦСКА не будет проблемой то, что они пока уступают. Серия продолжается, она будет интересной и боевой. Игра в неравных составах для каждой из команд будет определяющим фактором», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

На данный момент казанская команда ведет со счетом 1-0 в серии до четырех побед. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.