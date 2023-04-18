Браташ — о секундомере Федорова: «Вдруг у него посекундная оплата труда, и он для бухгалтерии фиксирует»
Заслуженный тренер России Олег Браташ пошутил на тему использования главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым секундомера.
«И как вот это обсуждать всерьез? Никто не может знать точно, зачем ему секундомер. Вдруг Сергей Викторович держит его как четки или талисман на фарт. Может, успокаивает его. Вдруг у него посекундная оплата труда, и он для бухгалтерии фиксирует (смеется). Если серьезно, в такие темы влезать не хочется. Никакой пищи для выводов они не несут», — приводит «РБ Спорт» слова Браташа.
17 апреля команда Федорова уступила «Ак Барсу» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:4). На данный момент казанская команда ведет со счетом 1-0 в серии до четырех побед. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.04
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -