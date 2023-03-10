Коньков: «Я бы не сказал, что «Динамо» — «Торпедо» — лучшая серия. Но команды показывают интересную игру»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от противостояния между «Торпедо» и «Динамо» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

«Я бы не сказал, что это лучшая серия. В каждом противостоянии есть своя интрига. Даже «Локомотив» и «Витязь», которые закончили свое противостояние в пяти матчах, сражались между собой в каждом матче. «Динамо» и «Торпедо» показывают интересную игру. Всем было интересно, как нижегородцы будут показывать себя в матчах на вылет. Все-таки, регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — совершенно другое. Прошлый матч между этими соперниками получился классным. Там было много голов и классный камбек. Мы много говорим о «Торпедо», но и у «Динамо» очень классная команда с замечательными линиями вратарей, обороны и нападения. Интересно, кто победит: дисциплина «Динамо» или система «Торпедо»?» — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

На данный момент счет в серии 2-2. Пятая игра между командами пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.