Коньков: «Я бы не сказал, что «Динамо» — «Торпедо» — лучшая серия. Но команды показывают интересную игру»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от противостояния между «Торпедо» и «Динамо» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.
«Я бы не сказал, что это лучшая серия. В каждом противостоянии есть своя интрига. Даже «Локомотив» и «Витязь», которые закончили свое противостояние в пяти матчах, сражались между собой в каждом матче. «Динамо» и «Торпедо» показывают интересную игру. Всем было интересно, как нижегородцы будут показывать себя в матчах на вылет. Все-таки, регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — совершенно другое. Прошлый матч между этими соперниками получился классным. Там было много голов и классный камбек. Мы много говорим о «Торпедо», но и у «Динамо» очень классная команда с замечательными линиями вратарей, обороны и нападения. Интересно, кто победит: дисциплина «Динамо» или система «Торпедо»?» — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.
На данный момент счет в серии 2-2. Пятая игра между командами пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -