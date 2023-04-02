Коньков о серии между СКА и ЦСКА: «Многое будет решать характер»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
— На мой взгляд, СКА играет динамичнее, нежели ЦСКА, — приводит слова Конькова Metaratings.ru. — Посмотрим, как будут действовать игроки Федорова в этот раз, потому что в серии с Ярославлем в начале всех матчей они играли достаточно пассивно. И «Локомотив» просто не смог реализовать все свои моменты. Думаю, СКА будет играть острее в начале и исполнителей хорошего уровня у них побольше. То, что ЦСКА умеет терпеть и играть потом по счету — это несомненно.
— Будет ли преимущество у СКА, который сыграл на четыре матча меньше?
— Думаю, что питерцы в тренировочном процессе максимально подготовились. И что это нивелируется в первый период или пол-игры, и они войдут в ритм. Самое главное, чтобы они смогли сыграть в этот отрезок надёжно в обороне. Да, действительно, серия будет очень интересная, ждём красивых комбинаций, бескомпромиссной борьбы. Естественно будет интересно смотреть именно со стороны психологии, как питерцы будут проявлять себя в этой сфере. Понятно, что ЦСКА уже сформированная команда. Они знают, как держать удар, терпеть в нужные моменты. Считаю, что на сегодняшний день питерцы немного более динамичны.
— Как оцените вратарскую линию обеих команд? Рейдеборн — первый номер у ЦСКА, Николаев и Подъяпольский, как кажется, одного уровня.
— Я бы не сказал, что у ЦСКА есть какое-то преимущество. Да, один матч Николаев сыграл не очень уверенно. Но здесь огромная заслуга тренерского штаба, что они его оставили, не стали дергать — и Дмитрий доказал, что он основной вратарь. Здорово сыграл оставшиеся матчи в первом круге с Минском и всю серию с Нижним Новгородом.
Серия СКА — ЦСКА стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -