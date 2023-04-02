Коньков о серии между СКА и ЦСКА: «Многое будет решать характер»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

— На мой взгляд, СКА играет динамичнее, нежели ЦСКА, — приводит слова Конькова Metaratings.ru. — Посмотрим, как будут действовать игроки Федорова в этот раз, потому что в серии с Ярославлем в начале всех матчей они играли достаточно пассивно. И «Локомотив» просто не смог реализовать все свои моменты. Думаю, СКА будет играть острее в начале и исполнителей хорошего уровня у них побольше. То, что ЦСКА умеет терпеть и играть потом по счету — это несомненно.

— Будет ли преимущество у СКА, который сыграл на четыре матча меньше?

— Думаю, что питерцы в тренировочном процессе максимально подготовились. И что это нивелируется в первый период или пол-игры, и они войдут в ритм. Самое главное, чтобы они смогли сыграть в этот отрезок надёжно в обороне. Да, действительно, серия будет очень интересная, ждём красивых комбинаций, бескомпромиссной борьбы. Естественно будет интересно смотреть именно со стороны психологии, как питерцы будут проявлять себя в этой сфере. Понятно, что ЦСКА уже сформированная команда. Они знают, как держать удар, терпеть в нужные моменты. Считаю, что на сегодняшний день питерцы немного более динамичны.

— Как оцените вратарскую линию обеих команд? Рейдеборн — первый номер у ЦСКА, Николаев и Подъяпольский, как кажется, одного уровня.

— Я бы не сказал, что у ЦСКА есть какое-то преимущество. Да, один матч Николаев сыграл не очень уверенно. Но здесь огромная заслуга тренерского штаба, что они его оставили, не стали дергать — и Дмитрий доказал, что он основной вратарь. Здорово сыграл оставшиеся матчи в первом круге с Минском и всю серию с Нижним Новгородом.

Серия СКА — ЦСКА стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 мск.