Бродхерст о поражении от «Ак Барса»: «Немного заржавели из-за перерыва между сериями»

Форвард «Авангарда» Алекс Бродхерст прокомментировал поражение в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

— Были ожидания быстрой, плотной, силовой игры, как и бывает в плей-офф, — приводит слова Бродхерста Metaratings.ru. — Наверное, да, немного заржавели из-за перерыва между сериями. Это чувствовалось в первых двух периодах. В третьем периоде совершили камбэк, но, к сожалению, пропустили в овертайме.

— Как вернулись в игру? Два гола были забиты за последние десять минут.

— Весь сезон мы отыгрываем по три-четыре гола. Всегда бьемся, чтобы отыграться, неважно, сколько нам забивают.

— Какой-то позитив можно извлечь из этой игры?

— Да, мы здорово дали отпор в третьем периоде. Исключили обрезы, потери, удаления, правильно играли. Поэтому забираем все это и идем матчу послезавтра.

— Были ли какие-то сюрпризы от «Ак Барса»?

— Нет, мы знали, что ожидать. Мастеровитая команда, физически крепкая. Мы серьезно готовились к ней — и это будет увлекательная серия.