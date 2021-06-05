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Конгресс ИИХФ утвердил единые правила игры в хоккей для всех лиг мира

16:40
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила новые правила игры в хоккей, который стали едиными для всех лиг мира, информирует официальный сайт КХЛ.

Для разработки данных правил была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители ИИХФ, профессиональных лиг Европы и Северной Америки, а также КХЛ и управление судейства ФХР.

«Создание единых правил игры в хоккей — это эволюционный путь. Мы всегда поддерживали создание унифицированных правил для всех лиг, что позволит развиваться хоккею по единым стандартам. КХЛ была рада принять участие в этом проекте, где все участники были в едином контакте», — цитирует главного арбитра и вице-президента КХЛ Алексея Анисимова пресс-служба лиги.

Новый свод правил с сезона-2021/22 объединит правила ИИХФ, НХЛ, КХЛ, а также других европейских и североамериканских лиг.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/05/485361.html

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