Конгресс ИИХФ утвердил единые правила игры в хоккей для всех лиг мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила новые правила игры в хоккей, который стали едиными для всех лиг мира, информирует официальный сайт КХЛ.

Для разработки данных правил была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители ИИХФ, профессиональных лиг Европы и Северной Америки, а также КХЛ и управление судейства ФХР.

«Создание единых правил игры в хоккей — это эволюционный путь. Мы всегда поддерживали создание унифицированных правил для всех лиг, что позволит развиваться хоккею по единым стандартам. КХЛ была рада принять участие в этом проекте, где все участники были в едином контакте», — цитирует главного арбитра и вице-президента КХЛ Алексея Анисимова пресс-служба лиги.

Новый свод правил с сезона-2021/22 объединит правила ИИХФ, НХЛ, КХЛ, а также других европейских и североамериканских лиг.