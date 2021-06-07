Новичок «Салавата Юлаева» форвард Степан Санников поделился эмоциями после перехода в уфимский клуб.

— Как проходили переговоры?

— Переговоры прошли достаточно легко и быстро, потому что, узнав о заинтересованности со стороны такого клуба как «Салават Юлаев», я долго не раздумывал и сразу согласился подписать контракт, — цитирует Санникова сайт «Салавата».

— Готовы подстроиться под стиль, который исповедует команда?

— Да, конечно, готов. Для этого и есть предсезонные сборы. Тренеры все объяснят в это время, кто и как будет играть в той или иной ситуации.

— С главным тренером уже успели поговорить?

— Да, мы успели с ним немного поговорить перед подписанием контракта. Он рассказал, где и в какой роли меня видит. Обсудили то, каким он видит меня в игре, как я это вижу.