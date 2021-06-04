Нордстрем: «Счастлив присоединиться к ЦСКА — одному из самых известных в мире клубов»
Шведский новичок Йоаким Нордстрем ЦСКА поделился эмоциями после подписания контракта с армейцами.
— Я очень счастлив присоединиться к ЦСКА — одному из самых известных в мире клубов. Конечно, я хочу завоевать Кубок Гагарина. Играть за ЦСКА — это отличная возможность добиться этой цели. КХЛ — очень хорошая лига, в которой много замечательных хоккеистов, играющих в интересный хоккей, — приводит слова Нордстрема сайт красно-синих.
— Насколько хорошо ты знаешь историю ЦСКА?
— На самом деле я много знаю о клубе. Пожалуй, это одна из немногих команд в мировом хоккее с такой богатой историей. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к ЦСКА, чтобы творить новую историю и выигрывать трофеи.
— Общался ли ты с кем-то из шведских игроков и КХЛ перед тес, как принял решение? Может быть, с Класом Дальбеком?
— Прежде чем подписать контракт, я немного переписывался с Класом. Он рассказал мне о городе, клубе и классных болельщиках ЦСКА. Я в ожидании того момента, когда смогу сыграть перед ними. Уверен, что вместе с командой мы сможем подарить им много счастливых моментов.
— Хоккеисты КХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх в следующем году. Выступление за ЦСКА также позволят тебе присоединиться к сборной. Насколько это важно?
— Конечно, я бы хотел сыграть на Олимпийских играх. Это моя мечта представлять сборную Швеции на таком турнире. Но сейчас я сосредоточен только на ЦСКА и хочу быть полезен клубу.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/yuakim_nordstryem_khochu_zavoevat_kubok_gagarina_vmeste_s_tsska/
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