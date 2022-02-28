Генеральный менеджер «Амура» рассказал о формировании состава на следующий сезон

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал, как будет проходить работа по формированию состава на следующий сезон.

— Мы работаем по намеченном плану, в штатном режиме, рассматриваем и легионеров и российских игроков, у нас обширный ней список. Будем следить за ситуацией, в зависимости от этого и будем действовать, — цитирует функционера сайт КХЛ.

— Какова ситуация по вратарской бригаде — Евгению Аликину и Дмитрию Лозебникову, выступающему в «Соколе» в ВХЛ?

— Любой клуб хотел бы видеть двоих сильных российских вратарей. И мы не исключение, стремится к этому. Ситуация по Аликину простая — у него действующий контракт и мы ведем переговоры о его продлении. В любом случае по окончанию контракта он становится ограниченно-свободным агентом, так что решающее слово будет за клубом. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы он остался. Что касается Лозебникова — это наш актив, он проводит отличный сезон в ВХЛ, на это мы и рассчитывали. Контракт с нами у него на следующий сезон есть, в межсезонье он будет тренироваться с основной командой, в контрольных матчах получит свой шанс.

— На ушедших в другие чемпионаты игроков у клуба остались права?

— Надо сказать, что мы никого не выгоняли. Игроки сами подходили к руководству клуба и просили, чтобы их отпустили, получать игровую практику. С теми, на кого у «Амура» закреплены спортивные права, есть договоренность о контракте на будущий сезон. Остальные доступны для переговоров. Посоветуемся с тренерским штабом, кто нам нужен.

— Кто из молодежной команды на карандаше у руководства клуба?

— На карандаше всегда кто-то есть. Тот же Игнат Коротких, на которого мы возлагаем надежды. Летом на предсезонных сборах ему будет дан шанс. Также есть группа хороших ребят 2004 года рождения, на которых мы тоже надеемся. Если у игроков есть желание расти и развиваться, мы этому можем только поспособствовать.