Рябыкин — о победе над «Сочи»: «Здорово сыграли в меньшинстве, не только выстояли, но и смогли забить»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2).

«Хороший матч, очень быстрый. Здорово сыграли в меньшинстве, не только выстояли, но и смогли забить. Был у меня в прошлом году похожий момент, когда я руководил Омском, только тогда нам «Сибирь» в меньшинстве дважды забила. Может быть, карма вернула долг. Важная для нас победа. Как будем готовиться к завтрашней игре? Сейчас ребята сели крутить велосипед, потом пойдут к массажистам, дадим им завтра поспать, раскатки утром не будет», — приводит слова Рябыкина официальный сайт КХЛ.

«Сочи» проигрывает в восьмом матче подряд. На данный момент команда с 26 очками в 30 играх занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на последней строчке, набрав 22 очка в 30 встречах.