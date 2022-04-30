Каменский объяснил, за счет чего ЦСКА победил в Кубке Гагарина

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина-2022.

«Я ожидал красивой игры, которую обе команды и показали, в которой, к радости своих болельщиков, сильнее оказались игроки ЦСКА. Вся финальная серия — украшение нашего хоккея.

Камбэк после 1-3 в серии оказался возможен благодаря работе тренерского штаба, коллектива, самих ребят, которые верили тренерам и досконально выполняли игровое задание. Когда лидеры не могли забить, выходили другие ребята и делали результат. Это называется командная работа», — приводит слова Каменского «Газета.Ru».

ЦСКА победил «Металлург» в седьмом, решающем матче финала Кубка Гагарина со счетом 4:1. Армейцы выиграли серию до четырех побед, уступая по ее ходу со счетом 1-3.