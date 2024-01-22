Кин высказался о поражении «Спартака» от «Ак Барса»

Защитник «Спартака» Джоуи Кин высказался о поражении от «Ак Барса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ, оценил выступление Ильи Ковальчука.

«Крайне зрелищная игра, мы дважды вели, но затем пришлось отыгрываться. Им пошла на руку пауза в середине третьего периода, забили хорошим броском. Но нас это не сломило, классно сработали и перевели игру в овертайм. Было бы круто, если решили вопрос в овертайме, когда были в большинстве. Но как есть. Честно, я не знал, что до этого мы не забили ни одного буллита! Илья Ковальчук — большая часть нашей команды, отличный парень и вне льда. Здорово, что он забил. Сможет ли Овечкин побить рекорд? Да, было бы круто, если он это сделает в таком возрасте. 65 голов? Думаю, за пару сезонов он справится», — приводит слова Кина Metaratings.ru.

После 52 игр «Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. «Спартак» после 54 матчей идет 4-м на «Западе», набрав 69 баллов.