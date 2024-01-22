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Сегодня, 02:54

Мартемьянов — о поражении от «Салавата»: «Одно очко «Амур» завоевал, этому мы рады»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата НХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Во втором периоде соперники очень хорошо делали наложение, сохраняли шайбу, но мы четко оборонялись. Могли и в овертайме выиграть, но, к сожалению, эти непонятные удаления из-за ворот...Сколько я уже работаю, эти ворота постоянно сдвигаются. Это вопрос к администрации дворца. Об этом знают все и видят все. Нужно обратить на это внимание, потому что решается судьба матча, судьба тех людей, кто был на площадке. Если вернуться к игре, то мне понравилась как та, так и другая команда. Счет, к сожалению, не в нашу пользу, но очко мы завоевали, этому рады», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Эта игра стала 1000-й в КХЛ для защитника уфимцев Евгения Бирюкова. Он стал первым хоккеистом, достигшим этой отметки.

«Салават Юлаев» (70 очков) после 53 игр занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (52) потерпел шестое поражение подряд и идет девятым на «Востоке».

КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
Андрей Мартемьянов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 55 36 19 78
2 Авангард 53 36 17 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Ак Барс 53 31 22 64
7 Трактор 54 29 25 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 53 15 38 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 55 31 24 70
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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