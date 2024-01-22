Мартемьянов — о поражении от «Салавата»: «Одно очко «Амур» завоевал, этому мы рады»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата НХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
«Во втором периоде соперники очень хорошо делали наложение, сохраняли шайбу, но мы четко оборонялись. Могли и в овертайме выиграть, но, к сожалению, эти непонятные удаления из-за ворот...Сколько я уже работаю, эти ворота постоянно сдвигаются. Это вопрос к администрации дворца. Об этом знают все и видят все. Нужно обратить на это внимание, потому что решается судьба матча, судьба тех людей, кто был на площадке. Если вернуться к игре, то мне понравилась как та, так и другая команда. Счет, к сожалению, не в нашу пользу, но очко мы завоевали, этому рады», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
Эта игра стала 1000-й в КХЛ для защитника уфимцев Евгения Бирюкова. Он стал первым хоккеистом, достигшим этой отметки.
«Салават Юлаев» (70 очков) после 53 игр занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (52) потерпел шестое поражение подряд и идет девятым на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
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|Металлург Мг
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|19
|78
|2
|Авангард
|53
|36
|17
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|55
|27
|28
|65
|6
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|7
|Трактор
|54
|29
|25
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|53
|35
|18
|72
|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|22.01
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|22.01
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|22.01
|18:00
|
Лада – Сочи
|- : -
|22.01
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -