Мартемьянов — о поражении от «Салавата»: «Одно очко «Амур» завоевал, этому мы рады»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата НХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Во втором периоде соперники очень хорошо делали наложение, сохраняли шайбу, но мы четко оборонялись. Могли и в овертайме выиграть, но, к сожалению, эти непонятные удаления из-за ворот...Сколько я уже работаю, эти ворота постоянно сдвигаются. Это вопрос к администрации дворца. Об этом знают все и видят все. Нужно обратить на это внимание, потому что решается судьба матча, судьба тех людей, кто был на площадке. Если вернуться к игре, то мне понравилась как та, так и другая команда. Счет, к сожалению, не в нашу пользу, но очко мы завоевали, этому рады», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Эта игра стала 1000-й в КХЛ для защитника уфимцев Евгения Бирюкова. Он стал первым хоккеистом, достигшим этой отметки.

«Салават Юлаев» (70 очков) после 53 игр занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (52) потерпел шестое поражение подряд и идет девятым на «Востоке».