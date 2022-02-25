КХЛ: «Йокериту» присуждены поражения, «Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила «Йокериту» поражения в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака».

Ранее, 25 февраля, финская команда приняла решение о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина-2022.

«Согласно п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его присуждается техническое поражение. Отказ ХК «Йокерит» от участия в розыгрыше Кубка Гагарина означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со «Спартаком».

По итогам четырех технических поражений «Йокерита» «Спартак» становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Остальные серии первого раунда Кубка Гагарина пройдут согласно установленному календарю.

Матчи первого раунда Кубка Гагарина стартуют 1 марта.