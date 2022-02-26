Нападающий Принс покинул «Автомобилист»

Нападающий Шэйн Принс покидает «Автомобилист». Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон, дальнейшие обоюдные обязательства прекращаются, сообщает сайт клуба.

Напомним, что 29-летний нападающий пополнил состав команды весной прошлого года.

В этом сезоне на его счету 33 матча за «Автомобилист» в КХЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.