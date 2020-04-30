КХЛ установила потолок зарплат в 900 миллионов рублей

Потолок зарплат КХЛ в сезоне-2020/21 составит 900 млн рублей, сообщается на официальном сайте лиги.

30 апреля завершилось заочное голосование членов Совета директоров КХЛ по вопросу об увеличении размера потолка зарплат хоккеистов до 1,3 миллиарда рублей.

Подавляющим большинством голосов принято решение оставить в силе введение жесткого потолка в размере 900 млн рублей.

900 миллионов — нормально или надо больше? Колонка Еронко о потолке зарплат в КХЛ