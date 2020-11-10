КХЛ рассказала о проведении матчей в условиях новых ограничений в Москве

В связи с введением дополнительных ограничительных мер противодействия коронавирусу в Москве Континентальная хоккейная лига ввела новые правила, сообщает сайт КХЛ.

До 13 ноября 2020 года все матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, как и раньше проводятся при заполняемости до 50 процентов от вместимости арен.

После этой даты процент допустимого количества зрителей на аренах будет согласован с Департаментом спорта города Москвы и Роспотребнадзором.