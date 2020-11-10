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КХЛ рассказала о проведении матчей в условиях новых ограничений в Москве

18:24
Матч КХЛ без зрителей. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матч КХЛ без зрителей. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В связи с введением дополнительных ограничительных мер противодействия коронавирусу в Москве Континентальная хоккейная лига ввела новые правила, сообщает сайт КХЛ.

До 13 ноября 2020 года все матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, как и раньше проводятся при заполняемости до 50 процентов от вместимости арен.

После этой даты процент допустимого количества зрителей на аренах будет согласован с Департаментом спорта города Москвы и Роспотребнадзором.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/10/475661.html

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