КХЛ: расписание и трансляции матчей 15 сентября
СКА сыграет с «Динамо Москва» в регулярном чемпионате КХЛ 15 сентября
На 15 сентября запланированы две игры в регулярном чемпионате КХЛ-2023/2024: СКА — «Динамо Москва» и «Сочи» — «Сибирь». Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон-2023/2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Расписание трансляций матчей КХЛ 15 сентября
СКА — «Динамо Москва» — 19.00 мск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
«Сочи» — «Сибирь» — 19.30 мск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|3
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|4
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|6
|1
|5
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
Результаты / календарь
5.09
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19.09
20.09
|15.09
|19:00
|
СКА – Динамо М
|- : -
|15.09
|19:30
|
Сочи – Сибирь
|- : -
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