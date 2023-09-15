КХЛ: расписание и трансляции матчей 15 сентября

На 15 сентября запланированы две игры в регулярном чемпионате КХЛ-2023/2024: СКА — «Динамо Москва» и «Сочи» — «Сибирь». Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон-2023/2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Расписание трансляций матчей КХЛ 15 сентября

СКА — «Динамо Москва» — 19.00 мск

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

«Сочи» — «Сибирь» — 19.30 мск

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона