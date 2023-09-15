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КХЛ: расписание и трансляции матчей 15 сентября

СКА сыграет с «Динамо Москва» в регулярном чемпионате КХЛ 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 15 сентября запланированы две игры в регулярном чемпионате КХЛ-2023/2024: СКА — «Динамо Москва» и «Сочи» — «Сибирь». Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон-2023/2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Расписание трансляций матчей КХЛ 15 сентября

СКА — «Динамо Москва» — 19.00 мск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

«Сочи» — «Сибирь» — 19.30 мск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
ХК СКА
ХК Сочи
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Спартак 6 4 2 8
3 Динамо М 6 4 2 8
4 Куньлунь РС 7 4 3 8
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 6 1 5 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 5 2 3 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
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15.09 19:00
СКА – Динамо М
 - : -
15.09 19:30
Сочи – Сибирь
 - : -
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