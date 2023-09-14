Каменский объяснил, почему КХЛ выбрала «СКА Арену» для проведения Матча Звезд

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выбор петербургской «СКА Арены» для проведения Матча Звезд КХЛ 2023.

«Новая арена, лучшая и самая большая в мире. Санкт-Петербург — хоккейный город. Все новое, очень интересное. И зрителям, и игрокам будет интересно. Организация будет на высшем уровне. В Петербурге всегда игры проходят на высоком уровне. Рассматривалась арена в Омске. Но «СКА-Арена» — самый большой стадион в мире, чего вы хотите?! И самая новая арена. Нужно заинтересовать людей. Поэтому выбрали арену в Санкт-Петербурге. Здесь еще и маркетинговый ход. Хотелось бы, чтобы и СКА уже переехал на новую арену. Чего жду от матча? Жду аншлага. Хочется, чтобы болельщики получили большое удовольствие от игры. А хоккеисты чтобы активно отдохнули. Главное, чтобы болельщики оценили. Ведь все это организуется для зрителей. Чтобы у них потом было желание вернуться. Я обязательно буду на этой игре. Может получится провести ветеранский матч на «СКА-Арене». Было бы неплохо. Мы еще на таких аренах не играли», — приводит слова Каменского «Спорт День за Днем».

14 сентября КХЛ объявила о проведении Матча звезд-2023 в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.