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Сегодня, 21:52

Каменский объяснил, почему КХЛ выбрала «СКА Арену» для проведения Матча Звезд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выбор петербургской «СКА Арены» для проведения Матча Звезд КХЛ 2023.

«Новая арена, лучшая и самая большая в мире. Санкт-Петербург — хоккейный город. Все новое, очень интересное. И зрителям, и игрокам будет интересно. Организация будет на высшем уровне. В Петербурге всегда игры проходят на высоком уровне. Рассматривалась арена в Омске. Но «СКА-Арена» — самый большой стадион в мире, чего вы хотите?! И самая новая арена. Нужно заинтересовать людей. Поэтому выбрали арену в Санкт-Петербурге. Здесь еще и маркетинговый ход. Хотелось бы, чтобы и СКА уже переехал на новую арену. Чего жду от матча? Жду аншлага. Хочется, чтобы болельщики получили большое удовольствие от игры. А хоккеисты чтобы активно отдохнули. Главное, чтобы болельщики оценили. Ведь все это организуется для зрителей. Чтобы у них потом было желание вернуться. Я обязательно буду на этой игре. Может получится провести ветеранский матч на «СКА-Арене». Было бы неплохо. Мы еще на таких аренах не играли», — приводит слова Каменского «Спорт День за Днем».

14 сентября КХЛ объявила о проведении Матча звезд-2023 в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kamenskiy-obyasnil-pochemu-kkhl-vybrala-ska-arenu-dlya-provedeniya-matcha-zvezd
Хоккей
КХЛ
Валерий Каменский
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Спартак 6 4 2 8
3 Динамо М 6 4 2 8
4 Куньлунь РС 7 4 3 8
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 6 1 5 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 5 2 3 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
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14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 4 : 3 ОТ
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 3 : 2
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 3 : 2 ОТ
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 3 : 2
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 4 : 2
14.09 19:00
Витязь – Спартак
 1 : 4
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
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