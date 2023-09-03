КХЛ: расписание и трансляции матчей 3 сентября
В воскресенье, 3 сентября пройдет два матча регулярного чемпионата КХЛ.
Игры КХЛ в России можно смотреть разными способами. Матчи транслируют каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также некоторые трансляции доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск», Иви и Okko.
В Казахстане трансляции осуществляет телеканал «Qazsport». В Белоруссии — государственный канал «Беларусь 5». Следить за играми КХЛ за пределами России можно на сайтах букмекерских контор по регистрации.
Расписание трансляций матчей КХЛ 3 сентября:
«Локомотив» — «Торпедо» — время начала матча — 17.00 мск
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ
ЦСКА — «Адмирал» — время начала матча — 17.00 мск
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|5
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|3.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|- : -
|3.09
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -