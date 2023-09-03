КХЛ: расписание и трансляции матчей 3 сентября

В воскресенье, 3 сентября пройдет два матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игры КХЛ в России можно смотреть разными способами. Матчи транслируют каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также некоторые трансляции доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск», Иви и Okko.

В Казахстане трансляции осуществляет телеканал «Qazsport». В Белоруссии — государственный канал «Беларусь 5». Следить за играми КХЛ за пределами России можно на сайтах букмекерских контор по регистрации.

Расписание трансляций матчей КХЛ 3 сентября:

«Локомотив» — «Торпедо» — время начала матча — 17.00 мск

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ

ЦСКА — «Адмирал» — время начала матча — 17.00 мск

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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