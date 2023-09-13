СКА вне зоны плей-офф. Live c Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный» в 12.00.
Главные темы:
— СКА вне зоны плей-офф на старте сезона
— идеальное начало чемпионата от «Торпедо»
— классный хоккей «Магнитки» Разина
— Мичков вернулся в «Сочи»
— нестабильный «Авангард»
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|13.09
|15:30
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Сибирь – Амур
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|13.09
|19:00
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Северсталь – Сочи
|- : -
|13.09
|19:30
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ЦСКА – Динамо М
|- : -
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