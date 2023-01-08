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Сегодня, 19:28

«Сочи» проиграл 19-й матч подряд и повторил антирекорд КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сочи» проиграл СКА со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сочинский клуб продлил безвыигрышную серию до 19 матчей и повторил антирекорд КХЛ.

Южане побеждали в прошлый раз 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

Ранее антирекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежала «Спартаку» — 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

ХК СКА
ХК Сочи
ХК Спартак (Москва)
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2 ЦСКА 47 31 16 67
3 Торпедо 48 31 17 65
4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 48 27 21 62
6 Витязь 48 22 26 52
7 Спартак 49 22 27 51
8 Северсталь 48 19 29 49
9 Динамо Мн 49 19 30 48
10 Куньлунь 49 16 33 37
11 Сочи 47 5 42 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 48 28 20 63
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3 Авангард 48 29 19 62
4 Сал. Юлаев 48 26 22 61
5 Сибирь 49 29 20 61
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