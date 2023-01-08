«Сочи» проиграл 19-й матч подряд и повторил антирекорд КХЛ

«Сочи» проиграл СКА со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сочинский клуб продлил безвыигрышную серию до 19 матчей и повторил антирекорд КХЛ.

Южане побеждали в прошлый раз 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

Ранее антирекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежала «Спартаку» — 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.