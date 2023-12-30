КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» Москва, ЦСКА — «Северсталь». Расписание матчей 30 декабря
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
30 декабря, суббота
10.00 (мск). «Адмирал» — «Нефтехимик»
11.00. «Барыс» — «Трактор»
12.30. «Металлург» — «Куньлунь»
13.00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
14.00. «Витязь» — «Спартак»
15.00. «Лада» — «Авангард»
17.00. «Локомотив» — «Динамо» Москва
17.00. «Сочи» — «Динамо» Минск
17.00. ЦСКА — «Северсталь»
17.30. СКА — «Автомобилист»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|61
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|43
|27
|16
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|45
|25
|20
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|45
|16
|29
|41
|11
|Адмирал
|43
|14
|29
|37
|12
|Барыс
|44
|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|- : -
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|- : -
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -
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