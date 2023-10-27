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27 октября, 21:56

«Сочи» победил СКА благодаря шайбе на последней минуте матча

Руслан Минаев
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«Сочи» — СКА.
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» дома обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

Победу хозяевам принесла шайба Сергея Попова, который отметился за 36 секунд до конца встречи.

«Сочи» прервал серию из 4 поражений и набрал 25 очков (6-е место «Запада»). СКА с 24 очками опустился на 7-е место «Запада».

«Сочи» 30 октября примет «Динамо» Москва. СКА дома сыграет с «Ак Барсом» 31-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Голы: Никишин — 6, 10:17 — 0:1. Гальченюк — 8 (бол., Никишин, Грицюк), 17:32 — 0:2. Рассказов — 5 (бол., Криштоф, Грэм), 28:14 — 1:2. Завгородний — 3 (Сагадеев), 31:43 — 2:2. Тянулин — 6, 32:56 — 3:2. Пашнин — 2 (Поляков), 37:09 — 3:3. Бардаков — 2 (мен., Старков), 42:43 — 3:4. Криштоф — 4 (мен., Хуснутдинов), 43:41 — 4:4. Попов — 6 (бол., Грэм, Криштоф), 59:24 — 5:4.

Вратари: Бердин — Серебряков (59:24).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 33 (11+10+12) — 35 (14+10+11).

Судьи: Морозов, Наумов.

27 октября. Сочи. ДС Большой.

Источник: КХЛ
Хоккей
ХК СКА
ХК Сочи
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