Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился эмоциями после волевой победы над челябинским «Трактором» (7:6 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ и ответил на вопросы журналистов.

— Я думаю, что зрителям понравилась эта игра, тренерам, естественно, нет. Как легко забивали, так легко и пропускали.

— После счета 5:1 потеряли концентрацию, или соперник сыграл хорошо?

— Да здесь все вместе: и концентрация, и соперник хорошо. Бывают такие дни, когда ты сначала ты туда забиваешь, потом тебе все залетает.

— Почему решили разбить сразу все 4 тройки?

— Потому что у нас там разные сочетания были, пошли так.

— Не кажется ли вам, что выпускать Шипачева в меньшинстве — не лучшая идея?

— Нет, не согласен с вами. Он очень умный игрок и читает игру. Иногда бывает у соперника сложное большинство, с розыгрышами, где надо не просто самоотверженно играть, а где-то читать.

— Могла бы быть замена вратаря, если бы на лавке был Еременко?

— Если бы, я не собираюсь это обсуждать.

— Игумнов перестал выходить в какой-то момент игры. Почему так?

— Ну вы же видели игру, что случилось там, видели? Он травмирован. По срокам: чуть больше недели.