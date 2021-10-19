КХЛ: «Ак Барс» — «Динамо» и другие матчи 19 октября
09:30
Сегодня, 19 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится восемь матчей.
«Трактор» — «Салават Юлаев» (17.00 мск)
«Локомотив» — «Адмирал» (19.00)
«Нефтехимик» — «Амур» (19.00)
«Северсталь» — «Куньлунь» (19.00)
«Динамо» Минск — «Барыс» (19.10)
«Ак Барс» — «Динамо» Москва (19.30)
«Динамо» Рига — «Металлург» (19.30)
СКА — «Йокерит» (19.30)
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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