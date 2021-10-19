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КХЛ: «Ак Барс» — «Динамо» и другие матчи 19 октября

09:30
«Ак Барс» на своем льду примет «Динамо». Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» на своем льду примет «Динамо». Фото ХК «Ак Барс»
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Сегодня, 19 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится восемь матчей.

«Трактор» — «Салават Юлаев» (17.00 мск)

«Локомотив» — «Адмирал» (19.00)

«Нефтехимик» — «Амур» (19.00)

«Северсталь» — «Куньлунь» (19.00)

«Динамо» Минск — «Барыс» (19.10)

«Ак Барс» — «Динамо» Москва (19.30)

«Динамо» Рига — «Металлург» (19.30)

СКА — «Йокерит» (19.30)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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