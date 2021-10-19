«Металлург» в серии буллитов победил рижское «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Риге и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4.

Автором решающего буллита стал защитник Егор Яковлев. Два очка в составе победителей набрал Николай Голдобин (1+1).

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«Динамо» (Рига) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5 Б (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пашнин — 1 (Кошелев, Чибисов), 11:04 — 0:1. Коробкин — 1 (Неколенко), 11:38 — 0:2. Пуарье — 7 (Чуксте), 16:01 — 1:2. Карсумс — 2 (бол., Цибульскис, Дарзиньш), 21:37 — 2:2. Голдобин — 10 (Земченок), 30:49 — 2:3. Коростелев — 7 (бол., Голдобин, Хультстрем), 39:34 — 2:4. Тиивола — 1, 45:57 — 3:4. Радил — 3 (Дарзиньш, Тиивола), 55:32 — 4:4.

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Маховский — Загидулин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (3+8+10+3) — 29 (12+11+4+2).

Судьи: Оленин, Оскирко.

19 октября. Рига. «Арена Рига».