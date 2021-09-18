Лисовец похвалил вратаря минского «Динамо» Колосова

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:0).

«Динамо» Минск ? хороший соперник, получилась очень непростая игра. Счёт говорит сам за себя. Играли строго, выполняли тренерскую установку от и до. Самое главное ? забрали два очка. Большое количество наших удалений было связано с тем, что сейчас правила немножко изменились. Наверное, мы не до конца приспособились. Где-то нельзя обхватывать соперника, но самое главное, что боролись и выстояли в меньшинстве. Лично мне сегодня нормально игралось, был обычный матч регулярки, который нужно было выигрывать и набирать очки.

Отмечу игру вратаря «Динамо» Алексея Колосова. Он очень перспективный, молодой вратарь, который прогрессирует и старается. В будущем он сможет помочь сборной Белоруссии», — цитирует Лисовца официальный сайт КХЛ.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Маркус Гранлунд, которому ассистировал Теему Хартикайнен.