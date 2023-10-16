КХЛ, 16 октября: «Торпедо» — «Северсталь», «Динамо» — «Сибирь» и другие матчи
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
16 октября, понедельник
18.00 (мск). «Лада» — «Нефтехимик»
19.00 «Торпедо» — «Северсталь»
19.30 «Сочи» — «Спартак»
19.30 «Динамо» Москва — «Сибирь»
19.30 ЦСКА — «Куньлунь»
19.30. СКА — «Адмирал»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|13
|7
|29
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|19
|12
|7
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|19
|9
|10
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|11
|Нефтехимик
|17
|5
|12
|14
|12
|Адмирал
|16
|5
|11
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|19
|12
|7
|26
|3
|Торпедо
|18
|12
|6
|25
|4
|Сочи
|18
|11
|7
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|ЦСКА
|18
|9
|9
|19
|7
|СКА
|17
|9
|8
|18
|8
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|21
|6
|15
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
Результаты / календарь
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
|16.10
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.10
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|16.10
|19:30
|
СКА – Адмирал
|- : -
|16.10
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|16.10
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -
|16.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -
Новости