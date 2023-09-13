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Сегодня, 08:30

КХЛ: «Северсталь» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 13 сентября

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Хоккеисты ЦСКА Фредрик Классон и Иван Янченко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

15.30 (мск). «Сибирь» — «Амур»

19.00. «Северсталь» — «Сочи»

19.30. ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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КХЛ: расписание и трансляции матчей 13 сентября
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13.09 15:30
Сибирь – Амур
 - : -
13.09 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
13.09 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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