КХЛ: «Северсталь» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 13 сентября
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
15.30 (мск). «Сибирь» — «Амур»
19.00. «Северсталь» — «Сочи»
19.30. ЦСКА — «Динамо» (Москва)
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|13.09
|15:30
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Сибирь – Амур
|- : -
|13.09
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|13.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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