Московское «Динамо» обыграло ЦСКА и одержало третью победу подряд

Московское «Динамо» на выезде обыграло ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У бело-голубых отличился дублем Дмитрий Рашевский, по одной шайбе у Никиты Гусева и Егора Петухова. Единственный гол армейцев на счету Андрея Светлакова.

После этой игры «Динамо» поднялось на 2-ю строчку в таблице «Запада» (8 очков в 6 встречах). ЦСКА идет на 8-й позиции (5 очков в 6 матчах).

15 сентября динамовцы в гостях сыграют со СКА. Красно-синие 16-го числа на своем льду примут «Спартак».

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ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Гусев — 3 (бол., Уил, Менелл), 4:19 — 0:1. Светлаков — 1 (бол., Нестеров, Григоренко), 31:39 — 1:1. Рашевский — 2 (Гусев, О`Делл), 39:56 — 1:2. Рашевский — 3 (бол., Пакетт, Гусев), 54:18 — 1:3. Петухов — 1 (п.в., Миронов, Коновалов), 59:36 — 1:4.

Вратари: Шарыченков (58:54 — 59:36) — Коновалов.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 30 (12+9+9) — 30 (8+12+10).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

13 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 5977 зрителей.