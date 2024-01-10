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Сегодня, 09:25

КХЛ: «Адмирал» — «Авангард», «Витязь» — СКА. Расписание матчей 10 января

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Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

10 января, среда

12.00 (мск). «Амур» — «Сибирь»

12.30. «Адмирал» — «Авангард»

19.00. «Витязь» — СКА

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 48 15 33 36
11 Сочи 50 14 36 34
Результаты / календарь
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10.01 12:00
Амур – Сибирь
 - : -
10.01 12:30
Адмирал – Авангард
 - : -
10.01 19:00
Витязь – СКА
 - : -
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