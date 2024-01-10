Атанасов: «Торпедо» по силам завоевать Кубок Гагарина в текущем сезоне»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов заявил, что команде по силам завоевать Кубок Гагарина в текущем сезоне.

«Ларионов прямо заявил, что мы должны завоевать Кубок Гагарина. И он часто об этом напоминает. Да мы и сами все понимаем. Хоккеисты «Торпедо» действительно осознают: нам по силам взять трофей в текущем сезоне. Хотим доказать всем, что достойны его», — приводит слова Атанасова RT.

В текущем сезоне «Торпедо» занимает пятое место на «Западе», набрав 59 очков в 48 матчах.