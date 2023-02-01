«Локомотив» победил СКА и вышел в плей-офф

«Локомотив» одолел СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Счет в матч открыл форвард питерцев Марат Хуснутдинов. Но затем победу «Локо» принесли точные броски нападающих Георгия Иванова и Михаила Беляева.

«Локомотив» — четвертый клуб, досрочно оформивший выход в розыгрыш Кубка Гагарина.

Питерцы с 91 очком остались на 1-м месте в Западной конференции. На счету «Локомотива» 78 очков и 3-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Хуснутдинов — 10 (бол., Жафяров, Никишин), 8:52 — 1:0. Иванов — 8, 23:43 — 1:1. Беляев — 3 (Елесин, Рафиков), 34:51 — 1:2.

Нереализованный буллит: Хайруллин (СКА), 53:49 (Вратарь).

Вратари: Николаев (59:10) — Исаев.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 44 (12+18+14) — 16 (4+8+4).

Судьи: Овчинников, Соин.

1 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10642 зрителя.