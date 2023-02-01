«Локомотив» победил СКА и вышел в плей-офф
«Локомотив» одолел СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Счет в матч открыл форвард питерцев Марат Хуснутдинов. Но затем победу «Локо» принесли точные броски нападающих Георгия Иванова и Михаила Беляева.
«Локомотив» — четвертый клуб, досрочно оформивший выход в розыгрыш Кубка Гагарина.
Питерцы с 91 очком остались на 1-м месте в Западной конференции. На счету «Локомотива» 78 очков и 3-я позиция.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Хуснутдинов — 10 (бол., Жафяров, Никишин), 8:52 — 1:0. Иванов — 8, 23:43 — 1:1. Беляев — 3 (Елесин, Рафиков), 34:51 — 1:2.
Нереализованный буллит: Хайруллин (СКА), 53:49 (Вратарь).
Вратари: Николаев (59:10) — Исаев.
Штраф: 16 — 18.
Броски: 44 (12+18+14) — 16 (4+8+4).
Судьи: Овчинников, Соин.
1 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10642 зрителя.
|Западная конференция
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|СКА
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|43
|15
|91
|2
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|38
|20
|80
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|ЦСКА
|57
|36
|21
|78
|4
|Локомотив
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|34
|24
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|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
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|Северсталь
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|34
|60
|8
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|23
|35
|59
|9
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|58
|25
|33
|58
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|20
|39
|45
|11
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|56
|7
|49
|23
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|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
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|59
|35
|24
|75
|3
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|25
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|30
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|7
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|58
|29
|29
|66
|8
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|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
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|19:00
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Витязь – Сочи
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|2.02
|19:10
|
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