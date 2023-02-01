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Сегодня, 21:59

«Локомотив» победил СКА и вышел в плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА — «Локомотив».
Фото ХК СКА

«Локомотив» одолел СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Счет в матч открыл форвард питерцев Марат Хуснутдинов. Но затем победу «Локо» принесли точные броски нападающих Георгия Иванова и Михаила Беляева.

«Локомотив» — четвертый клуб, досрочно оформивший выход в розыгрыш Кубка Гагарина.

Питерцы с 91 очком остались на 1-м месте в Западной конференции. На счету «Локомотива» 78 очков и 3-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Хуснутдинов — 10 (бол., Жафяров, Никишин), 8:52 — 1:0. Иванов — 8, 23:43 — 1:1. Беляев — 3 (Елесин, Рафиков), 34:51 — 1:2.

Нереализованный буллит: Хайруллин (СКА), 53:49 (Вратарь).

Вратари: Николаев (59:10) — Исаев.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 44 (12+18+14) — 16 (4+8+4).

Судьи: Овчинников, Соин.

1 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10642 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 СКА 58 43 15 91
2 Торпедо 58 38 20 80
3 ЦСКА 57 36 21 78
4 Локомотив 58 34 24 76
5 Динамо М 58 33 25 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Северсталь 58 24 34 60
8 Динамо Мн 58 23 35 59
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 56 7 49 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 58 33 25 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 57 32 25 73
4 Авангард 57 33 24 71
5 Металлург 57 30 27 70
6 Сал. Юлаев 58 30 28 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Нефтехимик 58 27 31 59
9 Амур 57 26 31 59
10 Барыс 60 25 35 57
11 Трактор 58 24 34 56
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