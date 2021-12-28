Сергей Федоров: «Может, мы каких-то правил не знаем судейских»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (3:4).

— Хорошая, интенсивная, интересная игра. Думаю, нашим болельщикам понравилась. А если серьезно, может, мы каких-то правил не знаем судейских, как это все происходило там, надо посмотреть видео будет. Может надо какие-то консультации провести с судейским корпусом. Посмотреть, что мы упустили, что мы знаем, чего не знаем. В общем и целом, выровняли игру во втором. Достаточно хорошо забили свои голы, повели 3:1. Потом, наверное, удаления нам не дали продолжить ту игру, которую мы хотели бы. А так ребята молодцы, бились, старались. Попробовали несколько разных сочетаний, были приятно удивлены. Работаем дальше.

— Провольнева выпускали в большинстве. Почему так решили?

— Почувствовали, что Влад набрал определенный игровой ритм. Ситуация диктовала определенные моменты, поэтому решили выпустить. Считаю, достаточно нормально на первый взгляд сыграл. Посмотрим видео, разберем его игру.

— Расскажите подробнее, по каким моментам требуются консультации с судейским корпусом.

— На данный момент, наверное, эмоции говорят больше, чем все остальное. Поэтому придется окунуться в этом направлении немного, посмотреть еще раз видео, может быть, что-то упустили.

— Когда ЦСКА повел 3:1 и Шипачев с Войновым немного прессовали судью, не было ощущения, что при первом же касании будет удаление у ЦСКА?

— Судейская тема закрыта. Комментировать нечего. Я думаю, любой капитан может разговаривать с судьями. Не считаю, что это повлияло на дальнейшее развитие событий.