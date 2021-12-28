«Авангард» одолел рижское «Динамо» в овертайме. Омичи отыгрались со счета 0:3

«Авангард» одержал волевую победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи проигрывали к старту третьего периода со счетом 0:3, но смогли перевести матч в овертайм.

А потом и вырвали победу в дополнительной пятиминутке — 4:3.

Дубль в составе «Ястребов» оформил защитник Оливер Каски. Автором победной шайбы стал нападающий Корбан Найт.