Голдобин установил рекорд «Спартака» по голевым передачам за сезон КХЛ

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торпедо» (7:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Форвард сделал 41-ю голевую передачу в этом сезоне и установил клубный рекорд красно-белых. Предыдущим лучшим результатом были 39 голевых пасов Александра Орлова в сезоне-1981/82.

В этом сезоне Голдобин набрал 77 (36+41) очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ.