КХЛ перенесла восемь матчей с 21 на 15 января

КХЛ на своем официальном сайте сообщила, что восемь матчей регулярного чемпионата были перенесены с 21 на 15 января.

Указано, что такое решение было принято в связи с переносом недели звезд хоккея и Матча звезд КХЛ, а также в связи с необходимостью проведения углубленного медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

Перенесены были следующие матчи:

«Автомобилист» — «Динамо» Москва;

«Металлург» — «Динамо» Рига;

«Салават Юлаев» — «Барыс»;

«Трактор» — «Торпедо»;

«Авангард» — «Северсталь»;

«Куньлунь» — «Ак Барс»;

«Локомотив» — СКА;

ЦСКА — «Спартак».