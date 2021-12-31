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КХЛ перенесла восемь матчей с 21 на 15 января

00:59
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КХЛ на своем официальном сайте сообщила, что восемь матчей регулярного чемпионата были перенесены с 21 на 15 января.

Указано, что такое решение было принято в связи с переносом недели звезд хоккея и Матча звезд КХЛ, а также в связи с необходимостью проведения углубленного медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

Перенесены были следующие матчи:

«Автомобилист» — «Динамо» Москва;

«Металлург» — «Динамо» Рига;

«Салават Юлаев» — «Барыс»;

«Трактор» — «Торпедо»;

«Авангард» — «Северсталь»;

«Куньлунь» — «Ак Барс»;

«Локомотив» — СКА;

ЦСКА — «Спартак».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/30/495422.html

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Евгений Петров все материалы автора
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