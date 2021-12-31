КХЛ перенесла восемь матчей с 21 на 15 января
00:59
КХЛ на своем официальном сайте сообщила, что восемь матчей регулярного чемпионата были перенесены с 21 на 15 января.
Указано, что такое решение было принято в связи с переносом недели звезд хоккея и Матча звезд КХЛ, а также в связи с необходимостью проведения углубленного медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022 в Пекине.
Перенесены были следующие матчи:
«Автомобилист» — «Динамо» Москва;
«Металлург» — «Динамо» Рига;
«Салават Юлаев» — «Барыс»;
«Трактор» — «Торпедо»;
«Авангард» — «Северсталь»;
«Куньлунь» — «Ак Барс»;
«Локомотив» — СКА;
ЦСКА — «Спартак».
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