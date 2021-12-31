Мухамадуллин: «Я благодарен руководителям «Нью-Джерси» и «Салавата Юлаева», что они пошли навстречу»

Защитник молодежной сборной России Шакир Мухамадуллин рад тому, что «Салават Юлаев» и «Нью-Джерси» пошли ему навстречу при заключении контракта.

«Вокруг этого было много разговоров. Агенты старались меня не трогать, хотя они понимали, что это как-то забивает мне голову лишними разговорами и мыслями, — сказал Мухамадуллин ТАСС. — Я благодарен руководителям и «Нью-Джерси», и «Салавата Юлаева», что они пошли навстречу, в первую очередь мне».

«Тот промежуток сезона, когда я буду находиться в аренде в Уфе, — очень важный для меня. Нужно будет очень сильно добавлять и становиться лучше и лучше с каждым днем. Подписание контракта — серьезный шаг для меня, и это не значит, что все мои мысли будут о «Нью-Джерси». Нет, я также продолжаю играть в своем клубе, просто такая галочка уже появилась, и больше я об этом не думаю», — добавил он.

1 декабря было объявлено о том, что игрок подписал с «Нью-Джерси» контракт новичка. На правах аренды Мухамадуллин будет играть в Уфе в нынешнем и следующем сезонах.