Андрею Назарову понравилась игра «Сочи» в матче с «Витязем»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Витязя» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра мне очень понравилась, интересный матч, — цитирует Назарова сайт КХЛ. — Думаю, болельщикам тоже понравилось. Но увы, из-за ошибок проиграли вчистую. Будем разбираться. Еще раз хочу поздравить всех с новогодними праздниками.

Приношу извинения от лица клуба, что не сумели порадовать болельщиков. Люди пришли сегодня получить праздник, но мы не смогли его дать. Обещаю, что в новом году мы будем играть лучше» .

В составе победителей хет-трик сделал Степан Старков.