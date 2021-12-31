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Андрею Назарову понравилась игра «Сочи» в матче с «Витязем»

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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Витязя» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра мне очень понравилась, интересный матч, — цитирует Назарова сайт КХЛ. — Думаю, болельщикам тоже понравилось. Но увы, из-за ошибок проиграли вчистую. Будем разбираться. Еще раз хочу поздравить всех с новогодними праздниками.

Приношу извинения от лица клуба, что не сумели порадовать болельщиков. Люди пришли сегодня получить праздник, но мы не смогли его дать. Обещаю, что в новом году мы будем играть лучше» .

В составе победителей хет-трик сделал Степан Старков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/30/495418.html

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